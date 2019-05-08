Симона Халеп отвесила две баранки Виктории Кузмовой и за 45 минут оформила выход в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Румынская теннисистка Симона Халеп попросту уничтожила свою соперницу по третьему раунду соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде - словацкую спортсменку Викторию Кузмову. За весь поединок Симона не отдала сопернице, занимающей 46-ю строчку текущего мирового рейтинга, ни одного гейма, отвесив, таким образом, Виктории две полноценные баранки. За матч Кузмова сумела выиграть у Халеп всего 12 розыгрышей. На выход в четвертьфинал турнира в столице Испании Симона Халеп потратила лишь около 45 минут игрового времени.
(3) Симона Халеп - Виктория Кузмова - 6:0, 6:0
Следующей соперницей Симоны Халеп на турнире в Мадриде станет победителница матча между Эшли Барти и Юлией Путинцевой.
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