Симона Халеп с боями выходит в третий раунд Ролан Гарроса.

Действующая чемпионка Ролан Гарроса румынская теннисистка Симона Халеп выходит в третий раунд Открытого Первенства Франции. В матче второго круга Симона в трех сетах переиграла польскую спортсменку Магду Линетт, занимающую 87-ю строчку мирового рейтинга. В напряженной борьбе Халеп вырвала победу в стартовом сете, лидировала с брейком по ходу второй партии, но с трех матч-боллов упустила её и позволила Линетт перевести поединок в решающий отрезок. Уже в нем Симона Халеп оформила итоговую победу, на которую ей понадобилось почти 2 с четвертью часа игрового времени.
(3) Симона Халеп - Магда Линетт - 6:4, 5:7, 6:3
В третьем раунде Ролан Гарроса Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Лесей Цуренко и Александрой Крунич. Этот матч прерван перед началом тай-брейка решающей партии и будет доигран уже завтра.
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