вторник, 28 мая 2019 г.

Симона Халеп начинает защиту титула на Ролан Гарросе с непростой победы над Айлой Томльянович.

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является действующей чемпионкой Открытого Первенства Франции, начинает защиту прошлогоднего титула в Париже с довольно непростой победы. В матче первого круга Симона, получившая на текущем Ролан Гарросе 3-й номер посева, в трех сетах переиграла представительницу Австралии Айлу Томльянович. Халеп уверенно взяла у 47-й ракетки мира стартовый сет, но позволила Томльянович вернуться в борьбу и перевести матч в решающий отрезок. А вот в нем Симона вернула себе контроль за игрой и даже могла оставлять за собой третий сет с полноценной баранкой. На победу в стартовом раунде грунтового Турнира Большого Шлема Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(3) Симона Халеп - Айла Томльянович - 6:2, 3:6, 6:1

 Вопросов по игровой форме Симоны Халеп, которой в Париже предстоит защищать прошлогодний титул, оставалось, конечно, много. Поражение от Маркеты Вондрусовой в Риме и вовсе заставило засомневаться в том, а готова ли румынская теннисистка к самому важному старту грунтового сезона. Начало матча первого круга против Айлы Томльянович, вроде бы, все сомнения отбросило - Симона вышла на корт с отменным настроем. Но, даже при этом избежать откровенного спада румынской спортсменке не удалось. Но, давайте обо всем по порядку.

Халеп начала встречу с быстрого брейка, защитить который, правда, удалось не так легко. Уже в следующем гейме после успеха на приёме румынской теннисистке и самой пришлось бодаться за подачу, но Симона с двойного брейк-поинта отыгралась. Больше шансов Томльянович и не выпадало, а под самый занавес первого сета Халеп ещё один брейк оформила, поставив им точку во всей партии.

Но вот второй сет Халеп провела далеко не так уверенно. Айла довольно быстро оказалась в роли лидера и не просто удержала свой перевес, а и развила его ещё одним брейком. Правда, подать на партию с первой попытки Томльянович не смогла, зато моментально приняла на сет - Симона позволила сопернице оформить ещё один брейк.

Но вот в решающей партии Халеп было уже просто не остановить. По хорошему, Симона должна была отвесить сопернице баранку, но ведя сразу с тремя брейками 5:0 румынская теннисистка не подала с ходу на матч. Как и в прошлом сете Айла, Симона не расстроилась и тут же оформила ещё один успех на приёме.

Во втором раунде Ролан Гарроса Симона Халеп сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.



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о 21:53
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