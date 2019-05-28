Симона Халеп начинает защиту титула на Ролан Гарросе с непростой победы над Айлой Томльянович.

(3) Симона Халеп - Айла Томльянович - 6:2, 3:6, 6:1
Вопросов по игровой форме Симоны Халеп, которой в Париже предстоит защищать прошлогодний титул, оставалось, конечно, много. Поражение от Маркеты Вондрусовой в Риме и вовсе заставило засомневаться в том, а готова ли румынская теннисистка к самому важному старту грунтового сезона. Начало матча первого круга против Айлы Томльянович, вроде бы, все сомнения отбросило - Симона вышла на корт с отменным настроем. Но, даже при этом избежать откровенного спада румынской спортсменке не удалось. Но, давайте обо всем по порядку.
Халеп начала встречу с быстрого брейка, защитить который, правда, удалось не так легко. Уже в следующем гейме после успеха на приёме румынской теннисистке и самой пришлось бодаться за подачу, но Симона с двойного брейк-поинта отыгралась. Больше шансов Томльянович и не выпадало, а под самый занавес первого сета Халеп ещё один брейк оформила, поставив им точку во всей партии.
Но вот второй сет Халеп провела далеко не так уверенно. Айла довольно быстро оказалась в роли лидера и не просто удержала свой перевес, а и развила его ещё одним брейком. Правда, подать на партию с первой попытки Томльянович не смогла, зато моментально приняла на сет - Симона позволила сопернице оформить ещё один брейк.
Но вот в решающей партии Халеп было уже просто не остановить. По хорошему, Симона должна была отвесить сопернице баранку, но ведя сразу с тремя брейками 5:0 румынская теннисистка не подала с ходу на матч. Как и в прошлом сете Айла, Симона не расстроилась и тут же оформила ещё один успех на приёме.
Во втором раунде Ролан Гарроса Симона Халеп сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
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