Александра Саснович в затянувшемся на 2 дня матче уступила Полоне Херцог на старте Ролан Гарроса.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела выйти во второй раунд грунтового Турнира Большого Шлема. На старте Ролан Гарроса - 2019 Александра, получившая в Париже 32-й номер посева, за 2 дня уступила Полоне Херцог, занимающей 71-ю строчку мирового рейтинга. Саснович оставила за собой стартовый сет и вела с брейком по ходу второй партии, но провалила ее продолжение, отдав 3 собственные подачи. В решающем сете Александра трижды лидировала с брейком, но в итоге Херцог каждый раз спасалась, а в 14-м гейме оформила решающий успех на приеме. На победу в поединке Полона Херцог потратила чуть более 2 часов и 20 минут чистого игрового времени.
Полона Херцог - (32) Александра Саснович - 4:6, 6:2, 8:6
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Полона Херцог сыграет с Дженнифер Бреди из США.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий