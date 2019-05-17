Джон Изнер пропустит Ролан Гаррос.

Американский теннисист Джон Изнер, занимающий на данный момент 11-ю строчку мирового рейтинга, объявил о том, что принял решение пропустить грунтовой Турнир Большого Шлема. Не сыграет на Ролан Гарросе Изнер из-за стрессового перелома левой ноги, полученного им еще в марте текущего года. Вернуться в строй Джон Изнер планирует к старту Уимблдона, где ему предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.
Отметим, что последний матч в туре Джон Изнер провел в финале соревнований категории Мастерс в Майами, где он разгромно уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
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