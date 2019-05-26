воскресенье, 26 мая 2019 г.

Каролина Плишкова спокойно стартовала на Ролан Гарросе.

Чуть более часа игрового времени понадобилось чешской теннисистке Каролине Плишковой на то, чтобы преодолеть стартовый раунд Открытого Первенства Франции. В матче первого круга Каролина, получившая в Париже 2-й номер посева, обыграла американку Мэдисон Бренгл, занимающую 97-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Мэдисон первой отличилась на приёме, но со счета 2:0 получила скрытую баранку в стартовой партии. Во втором сете всегда впереди была уже Плишкова. Пусть чешская теннисистка и позволяла Бренгл подбираться к себе на минимальное расстояние, отыграть отставание в счёте Каролина сопернице не дала.


(2) Каролина Плишкова - Мэдисон Бренгл - 6:2, 6:3

 Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Каролина Плишкова сыграет со словацкой теннисисткой Кристиной Куцовой.

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о 21:10
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