Ангелина Калинина уступила в четвертьфинале 100-тысячника в Чарльстоне.

Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал турнира ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в американском Чарльстоне. На стадии 1/4 финала украинская теннисистка, получившая на соревнованиях 4-й номер посева, в двух сетах уступила обладательнице wild card местной спортсменке Эмме Наварро. Представительница США, занимающая скромную 569-ю строчку мирового рейтинга, обе партии оставила за собой с одинаковым счётом - 6:4 и потратила на итоговую победу чуть менее полутора часов игрового времени.
(WC) Эмма Наварро - (4) Ангелина Калинина - 6:4, 6:4
В полуфинале соревнований в Чарльстоне Эмма Наварро сыграет с одной из своих соотечественниц - победительницей матча между Тейлор Таунсенд и Кори Гауф.
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