Ангелина Калинина с волевой победы начала выступления в квалификации Ролан Гарроса.

Ангелина Калинина - Ирина-Мария Барэ - 2:6, 7:6(1), 6:2
Ангелина Калинина, конечно, достаточно натужно входила в свой стартовый поединок в Париже. Да, в первом гейме встречи именно украинская теннисистка смогла зацепиться на приеме, но своими шансами Ангелина не воспользовалась, упустив пару брейк-поинтов. А вот Барэ повела с геймом на приёме в активе с ходу. Калинина дважды догоняла соперницу, оформляя моментальный обратный брейк, но Ирина-Мария снова уходила в отрыв. К середине стартовой партии у Ангелины разладилась игра и на приёме, так что сет румынская теннисистка за собой оставила почти без проблем.
По ходу второго сета всегда на шаг впереди соперницы была уже украинская теннисистка. 4 раза за партию Калинина вела в счёте с брейком, дважды выходила подавать на победу в сете, но в итоге все решилось лишь на тай-брейке. К счастью, на нем удалось избежать нервов - Ангелина отдала сопернице всего 1 розыгрыш.
Ну а в третьем сете Калинина, наконец, стала полностью переигрывать соперницу. Украинка повела сразу с двумя брейками - 5:0, но с первой попытки не смогла подать на победу, упустив, между прочим, сразу 3 матч-болла. Но уже в следующем гейме Ангелина оформила брейк под ноль и вышла во второй раунд квалификации Ролан Гарроса.
В нем Ангелина Калинина сыграет с россиянкой Анной Блинковой, получившей в квалификации Открытого Первенства Франции 9-й номер посева.
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