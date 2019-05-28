Дарья Касаткина шагнула во второй раунд Ролан Гарроса.

(21) Дарья Касаткина - (Q) Ясмин Паолини - 6:2, 6:3
Казалось бы, Касаткина не лучшим образом начала поединок, упустив уже стартовый гейм на собственной подаче. Правда, лидировала итальянская теннисистка с брейком совсем недолго. Со счета 0:2 Дарья сумела полностью перехватить инициативу в матче и отвесить сопернице скрытую баранку. Три брейка подря в исполнении россиянки позволили ей отпраздновать успех в сете.
Вторую партию Касаткина начала уже куда спокойнее и сама повела сразу с двумя брейками. Правда, без минимального спада не обошлось. Сначала Дарья не реализовала 2 матч-болла на приеме, а потом и не смогла подать на победу в противостоянии. Паолини организовать камбек не удалось - через несколько минут у Ясмин подвисла подача, она подарила сопернице тройной матч-болл, отыграла 2 мяча, но на третьем таки позволила Касаткиной поставить точку в противостоянии.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Дарья Касаткина сыграет с победительницей матча между Моникой Пюиг и Кирстен Флипкенс.
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