Алена Остапенко и Людмила Киченок стартуют в парном разряде Ролан Гарроса с победы над 14-м дуэтом турнира.

Украино-латвийская пара Людмила Киченок/Алена Остапенко с непростой победы начинает выступления в женском парном разряде Ролан Гарроса - 2019. В матче первого круга Людмила и Алена в трех партиях переиграли румынский дуэт Ирина-Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску, посеянный на турнире под 14-м номером. Победу в стартовом сете Киченок и Остапенко оформили на затяжном тай-брейке, но вот второй сет Люда и Алена провалили, дважды упустив собственные подачи. В решающей партии все определилось благодаря обмену брейками, случившемуся в самой концовке матча. Победителями из него вышли именно Киченок с Остапенко, которые затратили на выход во второй раунд Ролан Гарроса чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Людмила Киченок/Алена Остапенко - (14) Ирина-Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску - 7:6(6), 3:6, 6:4
Во втором раунде женского парного турнира в Париже Людмила Киченок и Алена Остапенко сыграют с победительницами матча Магдалена Рыбарикова/Маркета Вондрусова - Амандин Эсс/Джессика Понше.
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