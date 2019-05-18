Йоханна Конта добилась волевой победы над Кики Бертенс и вышла в финал турнира в Риме.

Британская теннисистка Йоханна Конта, не попавшая даже в посев соревнований категории WTA Premier 5 в Риме, выходит в титульный матч турнира. На полуфинальной стадии Йоханна нанесла поражение представительнице Нидерландов Кики Бертенс, прервав, таким образом, её победную серию, начавшуюся ещё на турнире в Мадриде. Бертенс в напряженной борьбе оставила за собой стартовый сет встречи, но затем Конта переломила ход матча и выиграла две последующие партии. На победу в матче Йоханна Конта потратила даже чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.
Йоханна Конта - (6) Кики Бертенс - 5:7, 7:5, 6:2
Теперь за титул соревнований в Риме Йоханна Конта поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, обыгравшей на пути к титульному матчу гречанку Марию Саккари.
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