понедельник, 13 мая 2019 г.

Йоханна Конта успешно стартовала на турнире в Риме.

Британская теннисистка Йоханна Конта без особых проблем вышла во второй круг соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. В стартовом поединке Йоханна добилась уверенной победы над американкой Элисон Риске, занимающей 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Йоханне Конте понадобилось две партии и ровно полтора часа игрового времени.


Йоханна Конта - Элисон Риске - 6:4, 6:1

Судьбу стартовой партии решил быстрый брейк в исполнении Конты. Хоть после него и у Риске было достаточно шансов на отыгрыш, и у Йоханны были неплохие возможности упрочить лидерство, успех на приеме в первом гейме матча так и остался единственным в сете. Ну а во второй партии британская теннисистка уже просто разгромила соперницу. Йоханна трижды взяла подачу Элисон и оформила итоговую победу в матче.

Во втором раунде соревнований в столице Италии Йоханна Конта теперь сыграет с 7-й ракеткой турнира Слоан Стивенс.

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о 15:24
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