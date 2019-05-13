Йоханна Конта успешно стартовала на турнире в Риме.

Йоханна Конта - Элисон Риске - 6:4, 6:1
Судьбу стартовой партии решил быстрый брейк в исполнении Конты. Хоть после него и у Риске было достаточно шансов на отыгрыш, и у Йоханны были неплохие возможности упрочить лидерство, успех на приеме в первом гейме матча так и остался единственным в сете. Ну а во второй партии британская теннисистка уже просто разгромила соперницу. Йоханна трижды взяла подачу Элисон и оформила итоговую победу в матче.
Во втором раунде соревнований в столице Италии Йоханна Конта теперь сыграет с 7-й ракеткой турнира Слоан Стивенс.
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