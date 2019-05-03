Йоханна Конта становится первой финалисткой турнира в Рабате.

Британская теннисистка Йоханна Конта выходит в финал соревнований категории WTA International в Рабате. На стадии 1/2 финала Йоханна, получившая на турнире 7-й номер посева, в двух партиях переиграла 4-ю ракетку соревнований Айлу Томльянович из Австралии. В стартовом сете перевес Конты был более чем очевидным. А вот во второй партии Айла смогла навязать настоящую борьбу, но уступила на затяжном тай-брейке. На победу в матче Йоханна Конта потратила чуть более полутора часов игрового времени.
(7) Йоханна Конта - (4) Айла Томльянович - 6:2, 7:6(7)
За титул соревнований в Рабате Йоханна Конта поспорит с победительницей матча между Марией Саккари и Алисон ван Эйтванк.
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