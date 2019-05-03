пятница, 3 мая 2019 г.

Две баранки и проваленный второй сет. Марта Костюк обыгрывает лидера посева на старте квалификации в Мадриде.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая стартовала в квалификации крупнейших соревнований в столице Испании благодаря wild card от организаторов, сумела успешно стартовать в отборе. В матче первого круга предварительной стадии турнира Костюк в трех партиях переиграла первую ракетку квалификации Аманду Анисимову из США, занимающую на данный момент 53-ю строчку мирового рейтинга. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(WC) Марта Костюк - (1) Аманда Анисимова - 6:0, 2:6, 6:0

Примечательно, что в победной стартовой партии Марта отдала сопернице всего 10 розыгрышей. Во втором сете у украинской теннисистки существенно упал процент попадания первой подачи и наладить этот компонент игры Костюк, по сути, не удалось до самого завершения встречи. Но при этом в решающем отрезке поединка Марта все равно сумела уничтожить соперницу и отвесить ей вторую за матч баранку.

Во втором раунде квалификации соревнований в Мадриде Марта Костюк сыграет с еще одной обладательницей wild card румынской теннисисткой Ириной Барой. В своем матче первого круга она на отказе прошла 11-ю ракетку отбора Магдалену Рыбарикову.

Стоит отметить, что чуть позже свой матч стартового круга квалификации соревнований в Мадриде проведет еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова. Ей, волей жребия, тоже выпала крайне непростая соперница - 2-я ракетка посева предварительной стадии турнира Екатерина Александрова из России.

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о 14:27
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