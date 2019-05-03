Две баранки и проваленный второй сет. Марта Костюк обыгрывает лидера посева на старте квалификации в Мадриде.

(WC) Марта Костюк - (1) Аманда Анисимова - 6:0, 2:6, 6:0
Примечательно, что в победной стартовой партии Марта отдала сопернице всего 10 розыгрышей. Во втором сете у украинской теннисистки существенно упал процент попадания первой подачи и наладить этот компонент игры Костюк, по сути, не удалось до самого завершения встречи. Но при этом в решающем отрезке поединка Марта все равно сумела уничтожить соперницу и отвесить ей вторую за матч баранку.
Во втором раунде квалификации соревнований в Мадриде Марта Костюк сыграет с еще одной обладательницей wild card румынской теннисисткой Ириной Барой. В своем матче первого круга она на отказе прошла 11-ю ракетку отбора Магдалену Рыбарикову.
Стоит отметить, что чуть позже свой матч стартового круга квалификации соревнований в Мадриде проведет еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова. Ей, волей жребия, тоже выпала крайне непростая соперница - 2-я ракетка посева предварительной стадии турнира Екатерина Александрова из России.
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