понедельник, 20 мая 2019 г.

Марта Костюк продолжает успешные выступления в Страсбурге.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк, которая пробилась в основную сетку соревнований категории WTA International во французском Страсбурге через сито квалификации, довольно уверенно выигрывает матч первого круга. В нем Марта в двух партиях переиграла такого же квалифайера - бельгийскую спортсменку Мари Бенуа, занимающаю на данный момент 266-ю строчку мирового рейтинга. После достаточно боевого стартового сета Марта полностью перехвалила инициативу во второй партии и в ней уже просто разгромила соперницу. На выход во второй раунд соревнований в Страсбурге Марта Костюк потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(Q) Марта Костюк - (Q) Мари Бенуа - 6:4, 6:1

Стартовая партия для Марты получилась сложной в первую очередь потому, что украинской теннисистки практически все игровое время приходилось отыгрываться. Уже в первом гейме на собственной подаче Костюк позволила сопернице заработать брейк-поинт, но в этот раз спасти подачу украинке удалось. Но через несколько минут Бенуа таки повела в счете, правда удержать перевес у бельгийской спортсменки не получилось.

Марта моментально оформила обратный брейк, но проблемы на собственной подаче никуда не улетучились. Их Костюк решила немного позже. А пока, пришлось еще раз спасаться с проигранной подачи. И опять обратный брейк Марта оформила уже в следующем гейме после того, как отпустила соперницу в отрыв. Но вот концовку стартового сета украинская теннисистка провела в разы собраннее. Еще один брейк от Костюк и победа в первом отрезке матча достается именно ей.

А вот вторая партия уже больше напоминала разгром. Марта откровенно разыгралась и вполне могла заканчивать сет с баранкой. Поведя сразу с двумя брейками Костюк еще раз зацепилась на приеме и даже добралась до трех матч-боллов. Мари гейм престижа таки выцарапала, но вот помешать Марте с первой попытки подать на победу в противостоянии бельгийской теннисистке не удалось.

Во втором раунде соревнований в Страсбурге Марта Костюк теперь сыграет с 7-й ракеткой турнира Сайсай Чжен из Китая.

Напомним, что чуть ранее успешно стартовала на турнире во Франции еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская. Она в матче первого круга переиграла француженку Паулин Парментье.

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о 17:09
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