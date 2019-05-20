Марта Костюк продолжает успешные выступления в Страсбурге.

(Q) Марта Костюк - (Q) Мари Бенуа - 6:4, 6:1
Стартовая партия для Марты получилась сложной в первую очередь потому, что украинской теннисистки практически все игровое время приходилось отыгрываться. Уже в первом гейме на собственной подаче Костюк позволила сопернице заработать брейк-поинт, но в этот раз спасти подачу украинке удалось. Но через несколько минут Бенуа таки повела в счете, правда удержать перевес у бельгийской спортсменки не получилось.
Марта моментально оформила обратный брейк, но проблемы на собственной подаче никуда не улетучились. Их Костюк решила немного позже. А пока, пришлось еще раз спасаться с проигранной подачи. И опять обратный брейк Марта оформила уже в следующем гейме после того, как отпустила соперницу в отрыв. Но вот концовку стартового сета украинская теннисистка провела в разы собраннее. Еще один брейк от Костюк и победа в первом отрезке матча достается именно ей.
А вот вторая партия уже больше напоминала разгром. Марта откровенно разыгралась и вполне могла заканчивать сет с баранкой. Поведя сразу с двумя брейками Костюк еще раз зацепилась на приеме и даже добралась до трех матч-боллов. Мари гейм престижа таки выцарапала, но вот помешать Марте с первой попытки подать на победу в противостоянии бельгийской теннисистке не удалось.
Во втором раунде соревнований в Страсбурге Марта Костюк теперь сыграет с 7-й ракеткой турнира Сайсай Чжен из Китая.
Напомним, что чуть ранее успешно стартовала на турнире во Франции еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская. Она в матче первого круга переиграла француженку Паулин Парментье.
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