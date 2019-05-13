понедельник, 13 мая 2019 г.

Марта Костюк разгромила свою стартовую соперницу в квалификации 60-тысячника в Испании.

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно стартовала в квалификации соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. Марта, получившая в отборочном раунде турнира 6-й номер посева, в двух партиях разобралась с румынской спортсменкой Мириам-Бьянкой Булгару, занимающей 463-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Костюк отдала сопернице всего 3 гейма. На победу Марта потратила чуть более часа игрового времени.


(6) Марта Костюк - Мириам Бьянка Булгару - 6:2, 6:1

Следующей соперницей Марты Костюк в Испании станет россиянка Варвара Грачева. Именно с ней украинская теннисистка и разыграет путевку в основную сетку турнира.

Сразу с основной сетки выступления в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане начнет еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая. В первом круге ей предстоит сыграть с представительницей Бельгии опытной Яниной Викмайер.

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о 17:04
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