Марта Костюк разгромила свою стартовую соперницу в квалификации 60-тысячника в Испании.

(6) Марта Костюк - Мириам Бьянка Булгару - 6:2, 6:1
Следующей соперницей Марты Костюк в Испании станет россиянка Варвара Грачева. Именно с ней украинская теннисистка и разыграет путевку в основную сетку турнира.
Сразу с основной сетки выступления в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане начнет еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая. В первом круге ей предстоит сыграть с представительницей Бельгии опытной Яниной Викмайер.
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