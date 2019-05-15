Марта Костюк с разгромной победы стартовала в основной сетке турнира ITF в Испании.

Марта Костюк, которая пробилась в основную сетку соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в испанском Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане через сито квалификации, одержала разгромную победу в первом раунде турнира. На старте "основы" украинская теннисистка отдала всего 2 гейма представительнице Австралии Арине Родионовой, занимающей на данный момент 223-ю строчку мирового рейтинга. В обоих сетах Костюк отпраздновала победу с одинаковым счетом - 6:1 и чуть более чем за 1 час игрового времени оформила выход во второй раунд турнира.
(Q) Марта Костюк - Арина Родионова - 6:1, 6:1
Во втором раунде соревнований в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане Марта Костюк сыграет с 3-й ракеткой турнира представительницей Швейцарии Штефани Фогеле.
Сегодня же свой матч первого круга в Испании проведет еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая. Ей предстоит сыграть против представительницы Бельгии Янины Викмайер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий