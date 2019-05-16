Марта Костюк уверенно обыграла 3-ю ракетку турнира ITF в Испании и вышла в 1/4 финала.

(Q) Марта Костюк - (3) Штефани Фогеле - 6:2, 6:3
Начало встречи от Марты Костюк получилось просто убойным. Украинская теннисистка сумела повести сразу с двумя брейками - 4:0, так что достаточно сложно было понять, кто из спортсменок представитель топ-100 мирового рейтинга, а кто - вчерашний юниор с целым ворохом проблем, в том числе и мотивационных.
Фогеле в борьбу за стартовый сет поединка попробовала вернуться и даже отыграла одну упущенную подачу. Но Костюк нити игры из своих рук не выпустила. Через несколько минут Марта восстановила комфортный для себя перевес в два брейка, а затем с первой же попытки подала на победу в первой партии.
Второй сет начался в достаточно равной борьбе. Марте даже пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы оставить за собой затяжной гейм на собственной подаче, по ходу которого пришлось отыгрывать брейк-поинт. Но сразу после этого Костюк отличилась на приеме и получила очень важный перевес в счете.
Ближе к завершению встречи украинской теннисистке пришлось еще раз пободаться за собственную подачу, но и тут Марта выстояла. К тому же, опять сразу после боевого гейма Костюк смогла навязать сопернице борьбу на приеме и оформить еще один брейк. Он и стал решающим во всей встрече.
В четвертьфинале соревнований в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между Сиюй Ван и Даниэлой Сегель.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий