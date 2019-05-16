четверг, 16 мая 2019 г.

Марта Костюк уверенно обыграла 3-ю ракетку турнира ITF в Испании и вышла в 1/4 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк становится четвертьфиналисткой соревнований категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. На стадии второго круга Марта, начинавшая выступления в Испании еще с сита квалификации, уверенно переиграла 3-ю ракетку турнира швейцарскую теннисистку Штефани Фогеле, занимающую 96-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Костюк потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(Q) Марта Костюк - (3) Штефани Фогеле - 6:2, 6:3

Начало встречи от Марты Костюк получилось просто убойным. Украинская теннисистка сумела повести сразу с двумя брейками - 4:0, так что достаточно сложно было понять, кто из спортсменок представитель топ-100 мирового рейтинга, а кто - вчерашний юниор с целым ворохом проблем, в том числе и мотивационных.

Фогеле в борьбу за стартовый сет поединка попробовала вернуться и даже отыграла одну упущенную подачу. Но Костюк нити игры из своих рук не выпустила. Через несколько минут Марта восстановила комфортный для себя перевес в два брейка, а затем с первой же попытки подала на победу в первой партии.

Второй сет начался в достаточно равной борьбе. Марте даже пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы оставить за собой затяжной гейм на собственной подаче, по ходу которого пришлось отыгрывать брейк-поинт. Но сразу после этого Костюк отличилась на приеме и получила очень важный перевес в счете.

Ближе к завершению встречи украинской теннисистке пришлось еще раз пободаться за собственную подачу, но и тут Марта выстояла. К тому же, опять сразу после боевого гейма Костюк смогла навязать сопернице борьбу на приеме и оформить еще один брейк. Он и стал решающим во всей встрече.

В четвертьфинале соревнований в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между Сиюй Ван и Даниэлой Сегель.

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о 16:18
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