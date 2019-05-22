Марта Костюк становится четвертьфиналисткой турнира в Страсбурге.

(Q) Марта Костюк - (7) Сайсай Чжэн - 6:3, 6:1
Марта достаточно уверенно начала свой четвертый с учетом квалификации матч в Страсбурге. В первом же гейме на приеме встречи против 7-й ракетки турнира Марта сумела повести с брейком, но затем в действиях Костюк стало появляться слишком много неточностей, так что Сайсай не просто отыгралась, а и сама вырвалась вперед с геймом на приеме в активе.
Но со счета 2:3 в стартовой партии Марта не просто перехватила инициативу в матче, она стала методично уничтожать соперницу. Для начала Костюк успела оформить 2 брейка в стартовой партии. Отыграться у Чжэн шансов не было никаких, например, подачу на стартовый сет Марта провела под ноль.
А во второй партии все и вовсе закончилось полноценным разгромом китаянки. Чжэн смогла выиграть стартовый гейм сета на собственной подаче, но затем проиграла 6 последующих. Таким образом победу в этой партии Марта оформила со скрытой баранкой для соперницы.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Каролин Гарсия и Ребеккой Петерсон.
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