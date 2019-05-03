Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде.

Катерина Козлова - (2) Екатерина Александрова - 6:4, 6:4
За выход в основную сетку соревнований в Мадриде Катерина Козлова поспорит с испанской теннисисткой Аленой Большовой, которая на старте отбора переиграла 9-ю ракетку квалификации белорусскую спортсменку Веру Лапко.
Напомним, что чуть ранее еще одна украинская теннисистка Марта Костюк также успешно стартовала в Мадриде, одолев 1-ю ракетку квалификации Аманду Анисимову из США.
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