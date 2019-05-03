пятница, 3 мая 2019 г.

Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде.

Украинская теннисистка Катерина Козлова становится финалисткой квалификации соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде. В матче первого раунда отбора Катерина в двух партиях переиграла россиянку Екатерину Александрову, получившую на предварительной стадии соревнований 2-й номер посева. Оба сета встречи завершились с одинаковым счетом - 6:4. На победу в матче Козлова потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Катерина Козлова - (2) Екатерина Александрова - 6:4, 6:4

За выход в основную сетку соревнований в Мадриде Катерина Козлова поспорит с испанской теннисисткой Аленой Большовой, которая на старте отбора переиграла 9-ю ракетку квалификации белорусскую спортсменку Веру Лапко.

Напомним, что чуть ранее еще одна украинская теннисистка Марта Костюк также успешно стартовала в Мадриде, одолев 1-ю ракетку квалификации Аманду Анисимову из США.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:44
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)