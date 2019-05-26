Катерина Козлова преодолела стартовый раунд Ролан Гарроса.

Катерина Козлова достаточно уверенно выходит во второй раунд Открытого Первенства Франции. В матче первого круга Ролан Гарроса - 2019 украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу США Бернарду Перу, занимающую 85-ю строчку текущего мирового рейтинга. Катерина спокойно выиграла с двумя брейками в активе стартовый сет встречи и дважды вела с геймом на приёме по ходу второй партии . Козлова даже выходила подавать на победу, но отпустила соперницу с двух матч-боллов. Правда, на тай-брейке, до которого докатилась вторая партия, Катя уверенно поставила победную точку в матче, продолжавшемся чуть более полутора часов игрового времени.
Катерина Козлова - (Q) Бернарда Пера - 6:2, 7:6(5)
Во втором раунде парижского мейджора Катерина Козлова сыграет с победительницей матча между ещё одной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и Винус Уильямс из США.
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