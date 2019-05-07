Катерина Козлова сенсационно одолела Каролину Плишкову в Мадриде.

(Q) Катерина Козлова - (5) Каролина Плишкова - 7:5, 2:6, 6:4
Долгое время Козлова никак не могла приноровится к подаче соперницы. Несколько стартовых геймов Плишкова выиграла под ноль, тем неожиданнее был первый в матче брейк, который оформила как раз украинка. В середине партии Катерина воспользовалась первым же брейк-поинтом и вырвалась вперёд в счёте. Правда, Каролина моментально восстановила равновесие, взяв под ноль подачу соперницы. Казалось, что чешская теннисистка готова серьёзно взяться за дело и доказать свой статус фаворита. Но в концовке партии именно она снова упустила собственный гейм, ну а Козлова уверенно воспользовалась шансом и сразу после брейка подала на сет.
Вторую партию проводить в таком же ключе Плишкова просто не имела права. Каролина, конечно, усилила игру, заставила Катерину нервничать и может немного спешить. Но все равно ощущения тотального перевеса Каролины не было. Да, у Катерины мало что получалось и в итоге она дважды упустила свою подачу ни разу толком не зацепившись на приёме. Но уже в начале решающего отрезка матча Козлова снова вернулась в борьбу.
Воспользоваться брейк-поинтом в стартовом гейме сета украинская теннисистка не смогла, но желание пободаться обозначила очень чётко. В середине сета Катерина таки повела в счёте, но как и в стартовой партии снова моментально упустила свою подачу. Но опять концовка сета ушла в актив Козловой. Украинке удался ещё один брейк и сразу после него Катерина успешно подала на сенсационную победу.
В третьем раунде соревнований в Мадриде Катерина Козлова сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
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