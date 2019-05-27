Кристина Плишкова зачехлила ракетку на старте Ролан Гарроса.

(WC) Лорен Дэвис - Кристина Плишкова - 6:2, 6:4
Фактически весь стартовый сет Кристина испытывала трудности с собственной подачей. Если первый гейм матча Плишкова с двух брейк-поинтов все-таки спасла, то в дальнейшем чешская теннисистка позволила сопернице дважды отличиться на приеме и спокойно оставить за собой всю партию.
По ходу второго сета Кристина, вроде бы, выровняла игру и даже сама впервые в матче добралась до брейкового мяча. Дэвис его отыграла, а уже через несколько минут выиграла гейм на подаче соперницы. Этого минимального перевеса Лорен вполне хватило для того, чтобы довести матч до итоговой победы.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Лорен Дэвис сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
Напомним, что вчера с достаточно уверенной победы в Париже стартовала сестра Кристины Плишковой - Каролина, получившая на Ролан Гарросе 2-й номер посева.
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