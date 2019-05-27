Каролин Возняцки, выиграв стартовый сет с баранкой, упустила победу на старте Ролан Гарроса.

Вероника Кудерметова - (13) Каролин Возняцки - 0:6, 6:3, 6:3
О каких проблемах для Возняцки можно было думать по ходу стартовой партии встречи? Каролин буквально выносила соперницу с корта - сама играла предельно сконцентрированно, да и россиянка, честно говоря, сыпала ошибками направо и налево. Во многом Возняцки просто нужно было собирать эти оплошности, с чем Каро успешно справлялась.
Нет, в основном геймы по ходу стартовой партии получались довольно боевыми. Кудерметова даже до брейк-поинта однажды добралась, но реализовать его у россиянки не получилось. Казалось, что Веронике нужно было хоть немного подчистить игру и ход встречи может выровняться. Так оно и случилось в дебюте второй партии. Но тут наложился еще и откровенный спад в игре Возняцки, так что россиянка не просто стала навязывать именитой сопернице борьбу, а и выигрывать ее.
В дебюте второго сета уже сама Кудерметова вырвалась вперед сразу с двумя брейками. Каролин одну упущенную подачу ликвидировала, но позволила Веронике под самый занавес сета еще раз отличиться на приеме. Этим брейком россиянка поставила точку в партии и перевела матч в решающий игровой отрезок.
Его с брейка снова начала Вероника. Возняцки борьбу не бросила и в середине партии вернула упущенную подачу. Правда, через несколько минут Кудерметова восстановила свой перевес в счете и удержала его до самой концовки встречи. Шансов отыграться у Каролин попросту не было - свои подачи россиянка держала уверенно.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между Зариной Дияс и Одри Алби.
Вылет Каролин Возняцки стал второй громкой сенсацией текущего Открытого Первенства Франции в женском одиночном разряде. Вчера завершила борьбу в Париже немка Анжелик Кербер, которая была посеяна под 5-м номером.
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