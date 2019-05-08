среда, 8 мая 2019 г.

Петра Квитова уверенно справилась с Каролин Гарсия на пути в четвертьфинал турнира в Мадриде.

2-я ракетка соревнований категории WTA Premier Mandatory в испанском Мадриде Петра Квитова становится четвертьфиналисткой турнира. На стадии третьего круга чешская теннисистка в двух партиях с одинаковым счётом - 6:3 переиграла представительницу Франции Каролин Гарсия, занимающую на данный момент 22-ю строчку женского мирового рейтинга. На выход в 1/4 финала турнира в столице Испании Петра Квитова потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.


(2) Петра Квитова - Каролин Гарсия - 6:3, 6:3

В четвертьфинале турнира в Мадриде Петра Квитова сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

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о 23:31
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