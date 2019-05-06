Петра Квитова обыграла Кристину Младенович во втором круге турнира в Мадриде.

(2) Петра Квитова - (Q) Кристина Младенович - 6:3, 7:6(5)
Петра Квитова очень неплохо начала отчетный поединок. Чешская спортсменка, которая, понятное дело, была явным фаворитом, спокойно защитила собственную подачу и моментально зацепилась на приеме. Младенович пободалась, отыграла 2 брейк-поинта, но таки проиграла напряженный гейм и отпустила соперницу в отрыв.
Удерживать перевес Петра сумела не так уж и долго. В следующем же гейме у самой 2-й ракетки турнира подвисла подача и Кристина тут же воспользовалась своим шансом и вернулась в борьбу. Более того, в середине партии французская теннисистка заработала еще 2 брейк-поинта, но на этот раз Квитова собралась с мыслями и подачу удержала.
Концовка стартовой партии осталась за чешской теннисисткой. Сначала Петра оформила еще один брейк, воспользовавшись откровенным провалом оппонентки на подаче. А потом и четко поставила победную точку в стартовом сете.
С брейка Квитова начала и вторую партию, но и на этот раз этот перевес не стал решающим. Младенович в середине сета оформила обратный брейк и дотянула до тай-брейка. На нем обеих спортсменок прилично лихорадило на подаче, зрители увидели огромное количество мини-брейков, но все-таки чуть стабильнее оказалась именно Петра, которая и оформила победу в противостоянии.
В третьем раунде соревнований в Мадриде Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Сораной Кырстей и Каролин Гарсия.
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