Петра Квитова отдала всего 1 гейм стартовой сопернице в Риме.

Чешская теннисистка Петра Квитова более чем уверенно начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме. В матче стартового для себя второго круга Петра в двух партиях уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую на данный момент 38-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете матча Квитова отвесила сопернице полноценную баранку, да и во второй партии Путинцевой не удалось избежать разгрома. На победу Петре Квитовой понадобилось чуть менее 55 минут игрового времени.
(2) Петра Квитова - Юлия Путинцева - 6:0, 6:1
В третьем раунде соревнований в Риме Петра Квитова сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.
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