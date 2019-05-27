Петра Квитова снялась с Ролан Гарроса - 2019.

Об отказе от участия в Ролан Гарросе - 2019 Петра Квитова сообщила в своих соц.сетях:
"Я c большим разочарованием сообщаю вам о том, что вынуждена сняться с Ролан Гарроса - 2019. Я чувствовала боли в левой руке несколько недель. А вчера вечером МРТ подтвердило наличие повреждения, которое можно усугубить, если я сыграю сегодня. Два года назад на Ролан Гаррос случился мой камбек. Потому мне действительно грустно от того, что я не сыграю здесь в этом году. Это действительно сложное решение для меня. Я желаю турниру всего самого наилучшего. Уверена, что это будут успешные соревнования. Не могу дождаться своего возвращения в 2020-м году".
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий