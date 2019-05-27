понедельник, 27 мая 2019 г.

Петра Квитова снялась с Ролан Гарроса - 2019.

Чешская теннисистка Петра Квитова не сыграет на грунтовом Турнире Большого Шлема. Петра, получившая на Ролан Гарросе - 6-й номер посева, приняла решение отказаться от борьбы на Открытом Первенстве Франции из-за травмы. Квитова призналась, что несколько недель ощущала боли в левом предплечье и по результатам МРТ приняла решение не играть в ближайшие дни для того, чтобы не усугубить ситуацию. Петру Квитову в основной сетке Ролан Гарроса - 2019 заменит словацкая теннисистка Кайя Юван, получившая статус лаки лузера.


Об отказе от участия в Ролан Гарросе - 2019 Петра Квитова сообщила в своих соц.сетях:

"Я c большим разочарованием сообщаю вам о том, что вынуждена сняться с Ролан Гарроса - 2019. Я чувствовала боли в левой руке несколько недель. А вчера вечером МРТ подтвердило наличие повреждения, которое можно усугубить, если я сыграю сегодня. Два года назад на Ролан Гаррос случился мой камбек. Потому мне действительно грустно от того, что я не сыграю здесь в этом году. Это действительно сложное решение для меня. Я желаю турниру всего самого наилучшего. Уверена, что это будут успешные соревнования. Не могу дождаться своего возвращения в 2020-м году".

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:11
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)