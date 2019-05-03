Свитолина, Ястремская и Цуренко узнали соперниц в Мадриде.

Итак, Даяна Ястремская уже в первом раунде турнира сыграет против прошлогодней полуфиналистки соревнований 5-й ракетки текущих стартов чешской теннисистки Каролины Плишковой. Понятное дело, что на грунтовом покрытии Каролина показывает не столь уверенную игру, как на быстрых кортах, но от этого Даяне если и станет проще, то не намного.
Леся Цуренко в первом раунде сыграет против 4-й ракетки турнира немецкой теннисистки Анжелик Кербер, которая совсем недавно была лидером мирового рейтинга. Этот жребий можно назвать и вовсе ужасным, особенно учитывая статистику личных встреч между теннисистками. Все 3 матча против Кербер Цуренко проиграла. Правда, в двух из них украинская теннисистка сумела навязать сопернице борьбу и даже выиграть по партии.
Ну и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая возвращается на корт после довольно продолжительного отсутствия в туре, в первом раунде соревнований в Мадриде сыграет с француженкой Паулин Парментье, занимающей на данный момент 69-ю строчку мирового рейтинга. С Паулин Свитолина играла уже дважды и счет в личном противостоянии пока равный - 1:1. Правда, последняя встреча состоялась уже достаточно давно, а именно в 2015-м году на турнире в Лиможе, где Паулин и добилась победы.
Напомним, что за выход в основную сетку соревнований в Мадриде продолжают борьбу Марта Костюк, которая уже успела оформить выход в финал квалификации, и Катерина Козлова, которая в эти минуты проводит свой матч первого круга отбора против Екатерины Александровой.
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