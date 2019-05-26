Прошлогодний полуфиналист Марко Чеккинато проиграл на старте текущего Ролан Гарроса ведя 2:0 по счетам.

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, который в прошлом году добрался до полуфинала Открытого Первенства Франции, проигрывает уже в стартовом раунде Ролан Гарроса - 2019. В матче первого круга Марко, получивший в Париже 16-й номер посева, в пяти сетах уступил местному теннисисту обладателю wild card Николя Маю, занимающему лишь 253-ю строчку текущего мирового рейтинга. Чеккинато уверенно начал матч, вырвался вперёд со счётом 2:0 по сетам, но дал Маю возможность оставить за собой 3 последующие партии. На сложнейшую победу Николя потратил чуть более 3 часов и 20 минут игрового времени.
(WC) Николя Маю - (16) Марко Чеккинато - 2:6, 6:7(6), 6:4, 6:2, 6:4
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Николя Маю сыграет с победителем матча между Филиппом Кольшрайбером и Робином Хаазе.
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