вторник, 14 мая 2019 г.

Владислав Манафов проигрывает в первом раунде основной сетки Челленджера в Самарканде.

Владислав Манафов, который пробился в основную сетку соревнований категории Челленджер в Самарканде через сито отбора, не сумел выйти во второй раунд турнира. В матче первого круга украинский теннисист в трех партиях уступил такому же квалифайеру Евгению Тюрневу из России, занимающему 550-ю строчку текущего мирового рейтинга. Манафов разгромно выиграл стартовый сет противостояния и даже повел с брейком по ходу второй партии, но затем позволил сопернику полностью перехватить инициативу. В итоге Тюрнев потратил на итоговую победу чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(Q) Евгений Тюрнев - (Q) Владислав Манафов - 1:6, 6:3, 6:2

Владислав Манафов продолжит выступления в Самарканде в парном разряде. Сегодня в дуэте с Тимуром Хабибулиным украинский теннисист проведет матч против финско-российской пары Эмил Руусувуори/Александр Журбин.

Напомним, в стартовом раунде одиночного разряда Челленджера в Самарканде зачехлил ракетку еще один украинский теннисист Илья Марченко. В матче первого круга он проиграл представителю Аргентины Ренцо Оливо.

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о 11:40
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