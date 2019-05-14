Владислав Манафов проигрывает в первом раунде основной сетки Челленджера в Самарканде.

(Q) Евгений Тюрнев - (Q) Владислав Манафов - 1:6, 6:3, 6:2
Владислав Манафов продолжит выступления в Самарканде в парном разряде. Сегодня в дуэте с Тимуром Хабибулиным украинский теннисист проведет матч против финско-российской пары Эмил Руусувуори/Александр Журбин.
Напомним, в стартовом раунде одиночного разряда Челленджера в Самарканде зачехлил ракетку еще один украинский теннисист Илья Марченко. В матче первого круга он проиграл представителю Аргентины Ренцо Оливо.
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