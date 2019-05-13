Илья Марченко разгромно уступил на старте Челленджера в Самарканде.

Ренцо Оливо - Илья Марченко - 6:2, 6:2
Во втором раунде Челленджера Ренцо Оливо сыграет с представителем Доминиканской Республики Роберто Сидом.
Выступления в Самарканде продолжает еще один украинский теннисист Владислав Манафов, который пробился в основную сетку турнира через сито отбора. В первом раунде Владислав сыграет с еще одним квалифайером Евгением Тюрневым из России.
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