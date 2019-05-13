понедельник, 13 мая 2019 г.

Илья Марченко разгромно уступил на старте Челленджера в Самарканде.

Илья Марченко проигрывает уже на старте соревнований категории Челленджер в Самарканде. В матче первого круга украинский теннисист в двух партиях уступил представителю Аргентины Ренцо Оливо, занимающему 332-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Марченко сумел выиграть у соперника всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в противостоянии Ренцо Оливо потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


Ренцо Оливо - Илья Марченко - 6:2, 6:2

Во втором раунде Челленджера Ренцо Оливо сыграет с представителем Доминиканской Республики Роберто Сидом.

Выступления в Самарканде продолжает еще один украинский теннисист Владислав Манафов, который пробился в основную сетку турнира через сито отбора. В первом раунде Владислав сыграет с еще одним квалифайером Евгением Тюрневым из России.

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о 15:06
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