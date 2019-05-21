вторник, 21 мая 2019 г.

Илья Марченко проигрывает на старте квалификации Ролан Гарроса.

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пробиться во второй раунд квалификации Открытого Первенства Франции. На старте отбора Ролан Гарроса - 2019 Илья в трех сетах уступил бельгийскому спортсмену Артуру де Грефу, занимающему 185-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко сумел в напряженной борьбе оставить за собой стартовый сет встречи, но с середины второго сета украинец существенно снизил обороты, что и дало возможность де Грефу перехватить инициативу в поединке. На победу в матче Артур потратил чуть менее 2 часов и 40 минут игрового времени.


Артур де Греф - Илья Марченко - 5:7, 6:3, 6:2

Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2019 Артур де Греф сыграет с французом Энцо Коко.

Напомним, что вчера успешно стартовал в отборе на грунтовой Турнир Большого Шлема еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. На отказе он прошел австралийца Джеймса Дакворта.

А сегодня ближе к вечеру борьбу в Париже начнет Ангелина Калинина, которой на старте женской квалификации предстоит сыграть с румынской теннисисткой Ириной-Марией Барэ.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 15:30
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)