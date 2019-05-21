Илья Марченко проигрывает на старте квалификации Ролан Гарроса.

Артур де Греф - Илья Марченко - 5:7, 6:3, 6:2
Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2019 Артур де Греф сыграет с французом Энцо Коко.
Напомним, что вчера успешно стартовал в отборе на грунтовой Турнир Большого Шлема еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. На отказе он прошел австралийца Джеймса Дакворта.
А сегодня ближе к вечеру борьбу в Париже начнет Ангелина Калинина, которой на старте женской квалификации предстоит сыграть с румынской теннисисткой Ириной-Марией Барэ.
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