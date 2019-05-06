Илья Марченко уверенно стартовал на Челленджере в Шимкенте.

Илья Марченко спокойно преодолел стартовый раунд соревнований категории Челленджер в Шимкенте. В матче первого круга украинский теннисист в двух партиях переиграл обладателя wild card представителя Казахстана Достанбека Ташбулатова, не имеющего на данный момент профессионального рейтинга. Марченко спокойно выиграл стартовый сет, повел с двумя брейками во второй партии, но немного потерял концентрацию и не смог подать на матч с первой попытки. Правда, Илья тут же ещё раз отличился на приёме и чуть более чем за 1 час и 25 минут игрового времени оформил итоговую победу.
Илья Марченко - (WC) Достанбек Ташбулатов - 6:2, 6:3
Во втором раунде Челленджера в Шимкенте Илья Марченко сыграет с белорусским теннисистом Владимиром Игнатиком, получившим на турнире 6-й номер посева.
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