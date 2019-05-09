Илья Марченко не сумел выйти в четвертьфинал Челленджера в Шимкенте.

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступления на соревнованиях категории Челленджер с призовым фондом в 54 тысячи долларов. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Илья в трех сетах уступил представителю Узбекистана Санжару Файзиеву, занимающему 522-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко почти разгромно проиграл стартовый сет, но сумел оставить за собой вторую партию встречи и даже повести с брейком в решающем отрезке противостояния. Но в итоге концовку поединка украинец провалил и позволил сопернику за 2 с половиной часа игрового времени оформить итоговую победу.
Санжар Файзиев - Илья Марченко - 6:2, 3:6, 6:4
Санжар Файзиев в четвертьфинале Челленджера в Шимкенте сыграет с представителем Казахстана Дмитрием Попко.
Из украинских теннисистов в Шимкенте выступления продолжает лишь Владислав Манафов, который в дуэте с казахом Тимуром Хабибулиным сегодня проведет четвертьфинальный матч парного разряда против австралийского дуэта Джейкоб Гриллс/Александар Вукич.
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