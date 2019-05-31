Петра Мартич обыгрывает Каролину Плишкову в третьем раунде Ролан Гарроса.

(31) Петра Мартич - (2) Каролина Плишкова - 6:3, 6:3
Наоми Осака останется лидером женского мирового рейтинга по итогам Ролан Гарроса - 2019. Единственная теннисистка, которая имела теоретические шансы сместить представительницу Японии с трона - 2-я ракетка Открытого Первенства Франции Каролина Плишкова - завершила борьбу уже после третьего раунда соревнований. Теперь лидерству Наоми в ближайшие недели не угрожает никто.
Каролина, честно говоря, провела далеко не лучший матч. Дело в том, что чешская теннисистка не могла положиться ни на один из компонентов своей игры. Подача, которая и так на грунте приносит не такой уж и большой перевес, сегодня работала не лучшим образом. Все фирменные удары с игры тоже периодически сбоили, так что Плишкова насобирала предостаточное количество ошибок. Если все это просуммировать с очень неплохой игрой соперницы, которая постоянно мучила чешскую спортсменку сменой ритма и глубины ударов, поражение в матче становится для Каролины вполне объяснимым.
В стартовой партии долгое время царило полное равновесие. Обе спортсменки выигрывали собственные подачи, но в целом было заметно, что Мартич чувствует себя чуть более увереннее. Невооруженным взглядом была заметна заряженность Петры на противостояние. Каролина, вроде бы, тоже не была поникшей, но визуально Плишковой не хватало свежести и, в первую очередь, стабильности.
С середины сета Мартич стала куда активнее гонять соперницу по всему корту, удачно используя укороченные удары. У сетки Петра, порой, показывала чудеса реакции. В общем, хорватская спортсменка использовала весь свой технический арсенал. Каролина же начала немного буксовать и умудрилась дважды подряд упустить собственную подачу в самой концовке первой партии.
В начале второго сета Каролина вроде бы ожила - Мартич на кураже оформила быстрый брейк, но Плишкова сумела ответить на него сразу двумя выигранными на приеме геймами. Но заведенная до предела хорватская теннисистка моментально выровняла счет, а потом и еще раз взяла подачу Каролины.
Была пара розыгрышей, которая четко показала настрой теннисисток на матч. Например, Мартич успела к неплохому укороченному от Плишковой, но не лучшим образом перебросила мяч через сетку. Каролина атаковала, казалось бы, наверняка, но Петра каким-то чудом дотянулась до "кроса" и взяла розыгрыш. Или еще один момент, говорящий в пользу Мартич. Плишкова отлично атаковала по линии, Петра еле достала мяч, но ответила высоко и прямо на ракетку сопернице. Плишковой оставалось лишь вколотить мяч в корт, но даже тут Петра понеслась перекрывать корт, из которого ее уже попросту выбили. В итоге Каролина грубо ошиблась по длине, пробивая в противоход мчащейся хорватской теннисистке.
А вот теперь эпизод от Каролины. Она очень неудачно приняла подачу соперницы, но еще до того, как мяч опустился на половине Мартич, Плишкова уже с опущенной головой пошла смотреть след. Хотя, даже на общем плане было четко видно, что Петра подала точно в линию. Мартич спокойно вколотила свой удар в корт, а у Каролины поводов остановить игру так и не нашлось - след пришлось затереть ногой.
Для Петры довольно непростой получилась подача на матч - хорватская теннисистка спасалась с трех брейк-поинтов, причем порой приходилось вытаскивать "мертвые" розыгрыши. В итоге, с первого же матч-болла Петра Мартич оформила итоговую победу. Можно даже сказать, сенсационную. Хотя, если судить по ходу самой встречи, этот выигрыш Петры выглядит вполне логичным.
В четвертом раунде Ролан Гарроса - 2019 Петра Мартич сыграет с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Кайей Канепи.
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