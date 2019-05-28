Денис Молчанов и Игорь Зеленай стартуют в парном разряде Ролан Гарроса с победы над 9-м дуэтом посева.

Украино-словацкая пара Денис Молчанов/Игорь Зеленай успешно стартовала на грунтовом Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Ролан Гарроса - 2019 Денис и Игорь в трех партиях переиграли 9-ю пару турнира аргентинцев Максимо Гонсалеза и Орасио Себальоса. Стартовый сет Молчанов и Зеленай оставили за собой на тай-брейке, но уступили во второй партии встречи. Но вот решающий отрезок противостояния украино-словацкий дуэт выиграл благодаря единственному брейку. На победу в матче Денис Молчанов и Игорь Зеленай потратили чуть более двух часов игрового времени.
Денис Молчанов/Игорь Зеленай - (9) Максимо Гонсалез/Орасио Себальос - 7:6(3), 4:6, 6:3
Во втором раунде мужского парного турнира на Ролан Гарросе - 2019 Денис Молчанов и Игорь Зеленай сыграют с победителями матча Сантьяго Гонсалез/Айсам уль хак Куреши - Душан Лайович/Янко Типсаревич.
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