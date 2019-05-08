Гаэль Монфис добился волевой победы над Мартоном Фучовичем и вышел на Роджера Федерера в Мадриде.

(15) Гаэль Монфис - Мартон Фучович - 1:6, 6:4, 6:2
Начало встречи получилось для Монфиса чем-то сродни холодному душу. Фучович смог с первых розыгрышей захватить инициативу в поединке и пока Гаэль входил в матч венгерский теннисист уже обеспечил себе комфортное преимущество. Мартон повел сразу с двумя брейками, выиграв два стартовых гейма на подаче соперника, а потом и третьим успехом на приеме поставил разгромную точку в первой партии противостояния.
Уже к началу второго сета Монфис пришел в себя и постепенно наладил игру на подаче. В середине партии Гаэль впервые зацепился на приеме, но не воспользовался брейк-поинтом. Правда, ближе к завершению сета Мартон подарил сопернику еще один шанс на брейк и на этот раз француз таки взял подачу соперника. В целом Монфис довольно уверенно довел сет до победы, если не считать отыгранный брейк-поинт при подаче на партию.
Ключевой отрезок матча начался с провального гейма в исполнении Фучовича, который умудрился под ноль упустить собственную подачу. Мартон моментально восстановил равновесие в счете, но следующий свой гейм венгерский теннисист снова провел не лучшим образом и позволил Монфису вновь повести в счете. Этот перевес француз не просто удержал, а и упрочил еще одним брейком ближе к завершению матча.
В третьем раунде соревнований в Мадриде Гаэль Монфис теперь сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который в своем стартовом поединке на турнире уверенно переиграл еще одного француза - Ришара Гаске.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий