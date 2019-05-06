понедельник, 6 мая 2019 г.

Гаэль Монфис разгромил Андреаса Сеппи на старте Мастерса в Мадриде.

Француз Гаэль Монфис, получивший на Мастерсе в Мадриде 15-й номер посева, более чем уверенно начал выступления на турнире. В первом раунде соревнований Гаэль в двух партиях переиграл итальянского теннисиста Андреаса Сеппи, занимающего на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. На стартовую победу в столице Испании Монфис потратил даже менее часа игрового времени.


(15) Гаэль Монфис - Андреас Сеппи - 6:3, 6:1

 В стартовой партии отчетного матча ещё можно было сказать, что на корте велась относительно равная борьба. Да, Гаэль очень быстро повел с брейком, оставив за собой напряженный стартовый гейм матча на приёме. Но ведь Сеппи в середине партии  сумел отставание ликвидировать и оформить обратный брейк. Правда, тут же Монфис снова отличился на приёме и сразу после этого спокойно подал на сет.

А вот во второй партии интрига умерла достаточно быстро. Гаэль повел уже в дебюте сразу с двумя брейками и не просто удержал этот перевес, но и точку в матче француз поставил ещё одним выигранным на приёме геймом.

Во втором раунде Мастерса в Мадриде Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Мартоном Фучовичем.


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о 22:25
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