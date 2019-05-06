Гаэль Монфис разгромил Андреаса Сеппи на старте Мастерса в Мадриде.

(15) Гаэль Монфис - Андреас Сеппи - 6:3, 6:1
В стартовой партии отчетного матча ещё можно было сказать, что на корте велась относительно равная борьба. Да, Гаэль очень быстро повел с брейком, оставив за собой напряженный стартовый гейм матча на приёме. Но ведь Сеппи в середине партии сумел отставание ликвидировать и оформить обратный брейк. Правда, тут же Монфис снова отличился на приёме и сразу после этого спокойно подал на сет.
А вот во второй партии интрига умерла достаточно быстро. Гаэль повел уже в дебюте сразу с двумя брейками и не просто удержал этот перевес, но и точку в матче француз поставил ещё одним выигранным на приёме геймом.
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Мартоном Фучовичем.
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