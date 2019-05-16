Гарбинье Мугуруса стала соперницей Виктории Азаренко по третьему кругу турнира в Риме.

Гарбинье Мугуруса - Даниэль Роуз Коллинз - 6:4, 4:6, 6:2
Судьбу стартовой партии поединка решил обмен брейками, в который теннисистки ввязались в середине сета. Сначала с геймом на приеме в активе повела Гарбинье, но уже через несколько минут представительнице США удалось оформить обратный брейк, причем под ноль. Мугуруса не стушевалась и снова вырвалась вперед с выигранной подачей соперницы в запасе. Этот перевес и стал решающим во всей партии. Примечательно, что кроме как в этих трех геймов, которые завершались в пользу принимающей стороны, брейк-поинтов в первом сете больше зафиксировано не было.
Во второй партии с быстрым брейком повести удалось уже самой Даниэль Роуз, но в середине сета Мугуруса выдала ударный отрезок, за который успела дважды отличиться на приеме. До победы в матче оставалась всего пара геймов, но американке удалось переломить ход сета, ответить двумя выигранными подачами Гарбинье и перевести встречу в решающий отрезок.
Но вот в нем Мугуруса доминировала уже полностью. Гарбинье могла отвесить сопернице полноценную баранку, но поведя сразу с тремя брейками - 5:0 не сумела подать на победу с первой попытки. Коллинз одну упущенную подачу отыграла, но вернуться в борьбу за матч так и не сумела.
Теперь в третьем раунде соревнований в Риме Гарбинье Мугуруса сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в своем поединке второго круга добилась тяжелейшей победы над чемпионкой турнира в столице Италии последних двух лет - украинкой Элиной Свитолиной.
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