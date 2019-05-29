Гарбинье Мугуруса обыграла Йоханну Ларссон и стала соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу Ролан Гарроса.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса уверенно преодолела стадию второго круга грунтового Турнира Большого Шлема. В двух партиях Гарбинье, получившая в Париже 19-й номер посева, переиграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон, занимающую 172-ю строчку текущего мирового рейтинга. Благодаря единственному брейку Мугуруса оставила за собой стартовый сет противостояния, ну а во второй партии представительница Испании уже попросту разгромила соперницу, трижды отличившись на приеме. На победу в матче Гарбинье Мугуруса потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(19) Гарбинье Мугуруса - Йоханна Ларссон - 6:4, 6:1
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Гарбинье Мугуруса сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. 9-й ракетке турнира сегодня даже не пришлось выходить на корт, поскольку ее соперница по второму кругу - еще одна украинская спортсменка Катерина Козлова - снялась с соревнований еще до начала поединка
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