Элина Свитолина уступила Гарбинье Мугурусе в третьем раунде Ролан Гарроса.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела преодолеть стадию третьего круга на грунтовом мейджоре, на котором она получила 9-й номер посева. В двух партиях Элина уступила 19-й ракетке Ролан Гарроса - 2019 представительнице Испании Гарбинье Мугурсе. В стартовом сете Свитолина ни разу не смогла удержать собственную подачу, правда и Гарбинье действовала лишь немного увереннее украинки. Во втором сете Элина даже повела с брейком, но затем Мугуруса дважды отличилась на приёме и за полтора часа игрового времени оформила выход в 1/8 финала Открытого Первенства Франции.
(19) Гарбинье Мугуруса - (9) Элина Свитолина - 6:3, 6:3
За выход в четвертьфинал Ролан Гарроса - 2019 Гарбинье Мугуруса поспорит с победительницей матча между Слоан Стивенс и Полоной Херцог.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий