Гарбине Мугуруса успешно стартовала на турнире в Риме.

Гарбинье Мугуруса - Сайсай Чжэн - 6:3, 6:4
Нельзя сказать, что начало встречи получилось спокойным, особенно для Гарбинье Мугурусы, но ничего из ряда вон выходящего зрители все-таки не увидели. Да, в начале сета инициативой завладела китайская теннисистка, которая повела с довольно быстрым брейком и чуть было не упрочила свое лидерство еще одной выигранной подачей соперницы. Мугуруса отыгралась с двойного брейк-поинта и именно с этого момента начала камбек. Сначала Гарбинье сравняла счет в матче, потом снова отыграла кучу брейковых мячей в собственном гейме, а затем и второй брейк, на этот раз под ноль, оформила. Подать на стартовый сет испанской теннисистке также удалось без проблем.
А вот во второй партии началось настоящее "веселье". 4 раза Мугуруса вырывалась вперед с брейком и 4 раза Сайсай отыгрывалась уже через несколько минут. Лишь после пятого успеха на приеме Гарбинье сумела собраться и взять свою подачу, а между прочим, это была подача на матч. Вот и получается, что 9 из 10 сыгранных во втором сете геймов, заканчивались в пользу принимающей стороны. Женский теннис, понятное дело, но не до такой же степени.
Во втором раунде соревнований в Риме Гарбинье Мугуруса теперь ждет победительницу матча между Каролин Возняцки и Даниэль-Роуз Коллинз.
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