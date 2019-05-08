Рафаэль Надаль с 6-го матч-болла таки оформил стартовую победу на Мастерсе в Мадриде.

(2) Рафаэль Надаль - Феликс Оже Алиассим - 6:3, 6:3
Стартовый сет встречи прошел по вполне ожидаемому сценарию. Особенно, если учитывать, что Рафа испытывал серьезные проблемы со здоровьем и мучился от желудочной инфекции. По сути, уверенности в том, что испанец сегодня выйдет на корт, до последнего не было ни у кого из поклонников. Итак, Надаль ничуть не форсировал события и попросту присматривался к сопернику. Оже Алиассим как ни старался, но никаких серьезных задач перед Рафаэлем не ставил, ну а сам испанский теннисист комфортно входил в матч и дожидался своего шанса. Случился первый во встрече брейк-поинт уже под самый занавес сета. Надаль четко реализовал первую же возможность для выигрыша гейма на приеме и через несколько минут четко подал на стартовую партию.
Во втором сете Рафаэль уже решил действовать по-другому и с первого же гейма ушел в отрыв. Феликс, по правде говоря, не имел никаких шансов на отыгрыш, а в тот момент, когда Надаль оформил еще один брейк, стало очевидно, что встреча закончится победой испанца с минуты на минуту. Но, концовка встречи пошла не совсем так, как ожидалось.
Сначала Надаль не сумел подать на матч. Рафаэль, вроде бы, все контролировал, повел 30:15, но, проиграв 2 очка подряд позволил сопернику заработать первый в матче брейк-поинт. На нем испанец еще и получил предупреждение за задержку времени и, в итоге, выдал двойную ошибку.
Практически сразу же в гейме на приеме Рафа дал понять, что намерен заканчивать встречу тут и сейчас. Испанец добрался до тройного матч-болла, но тут начались чудеса. Оже Алиассим методично отыгрался со счета 0:40 и вернулся в борьбу за гейм. Надаль, конечно, сам порой прощал оппонента. Например, в одном из розыгрышей испанец решился на красивый укороченный слета. Под сетку Феликс не успел бы ни при каких раскладах, но мяч попал в трос и на половину канадского теннисиста так и не перевалил. Правда, как ни бодался Оже Алиассим, но с шестого матч-поинта Рафаэль Надаль таки оформил победу в противостоянии и шагнул в третий круг Мастерса в Мадриде. Кстати, победа над канадцем стала для Рафы уже 50-й на соревнованоиях в столице Испании.
Далее Рафаэль Надаль сыграет с американцем Френсисом Тиафо, который чуть раньше переиграл немецкого спортсмена Филиппа Кольшрайбера.
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