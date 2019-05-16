Рафаэль Надаль уничтожил Жереми Шарди на старте Мастерса в Риме.

(2) Рафаэль Надаль - Жереми Шарди - 6:0, 6:1
Понятное дело, что Рафаэлю Надалю просто приходилось держать в голове тот факт, что сегодня вечером при удачном стечении обстоятельств, ему еще предстоит провести матч третьего круга против Николоза Басилашвили. Грузинский теннисист на грунте, конечно, выглядит не столь грозным оппонентом для Рафы, но при этом он будет играть первый матч за день. Учитывайте и полноценный день отдыха вчера, когда Надаль судорожно следил за меняющимся каждый час расписанием. Вот и получается, что Николоз уж точно будет значительно свежее.
Потому затягивать противостояние с Шарди в планы Надаля точно не входило. Правда, и такого откровенного разгрома, в принципе, мало кто ожидал. В том же Мадриде Жереми довольно неплохо провел два стартовых круга, обыграв Альберта Рамоса-Винольяса и Диего Шварцмана. Так что, можно было ожидать, что форма могла позволить французу, как минимум, попытаться навязать борьбу. Не получилось.
В стартовой партии Рафаэль просто уничтожал. Во-первых, Надаль уверенно выигрывал все геймы на собственной подаче. Во-вторых, действовал максимално эффективно на приеме - испанец заработал всего 3 брейк-поинта, но зато реализовал каждый из них. В общем, баранка в стартовом сете оказалась вполне заслуженным результатом партии.
Второй отрезок матча Надаль начал столь же продуктивно и опять вырвался вперед с брейком. Правда, случился и первый в матче брейк-поинт для Жереми, но Рафа фирменно его ликвидировал. Лишь после 9-ти выигранных подряд геймов испанец позволил сопернику размочить счет, но даже в этом гейме Надаль сначала добрался до брейк-поинта, а уж потом не стал сильно упираться и дал Шарди защитить подачу.
Никакого возрождения интриги быть просто не могло. Через несколько минут Рафаэль таки упрочил свой перевес в счете вторым за сет выигранным на приеме геймом. А сразу после брейка 2-й номер посева Мастерса в столице Италии более чем уверенно подал на победу в матче.
Теперь уже сегодня вечером Рафаэль Надаль проведет свой матч третьего круга против грузина Николоза Басилашвили.
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