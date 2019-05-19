Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича и защитил титул на Мастерсе в Риме.

(2) Рафаэль Надаль - (1) Новак Джокович - 6:0, 4:6, 6:1
Сколько же всего интересного случилось в этом матче в статитическом плане. Про то, что кто-то из теннисистов обновит рекорд Открытой Эры по количеству выигранных турниров категории Мастерс, было понятно еще до начала встречи. Перед финалом у Рафы и Новака было по 33 трофея этого уровня и, наверное, в высшей мере справедливо, что лидера этого рейтинга спортсмены определяли в личном противостоянии.
Самое занимательное это, конечно, результат первой партии. Между собой Джокович и Надаль провели до сегодняшнего дня 141 сет, но ни одной баранки зафиксировано не было. В принципе, может этот факт и не удивительный, но, учитывая тот факт, что спортсмены играли между собой и в те моменты, когда один был на пике, а второй - в состоянии откровенного спада, выигранный под ноль кем-то сет вполне мог случиться раньше.
Произошел этот разгром сегодня. Для Надаля баранка вообще стала четвертой в пяти матчах на турнире. Получается, что разве что Циципас избежал счета - 0:6 в одном из сетов, так что поражение Стефаноса, пусть и случившееся в двух партиях, выглядит не таким уже и страшным. Джокович, конечно, пробовал избежать этого разгрома, но в стартовом сете его действительно сносили с корта. На приеме у Новака не получалось ровным счетом ничего, а вот Рафа цеплялся за подачу соперника даже в те моменты, когда судьба сета уже была полностью решена.
Казалось бы, ведя сразу с двумя брейками бодаться за третий - совсем не обязательно. Но, то ли Рафа уже прикинул, что можно отвесить первую баранку в матче, то ли просто не стопорил свой кураж, но даже при счете 4:0 он боролся на приеме по полной программе. Новак 4 брейк-поинта, которые к тому моменту были скрытыми сет-боллами для Надаля, отыграл. Но на пятом Рафаэль добился своего и через минуту успешно подал на стартовую партию.
Безвольно отдавать весь матч Новак, конечно же, не собирался. В начале второго сета сербский теннисист немного пришел в себя, как минимум стартовый гейм партии он выиграл на своей подаче под ноль. А через пару геймов Джокович даже до первого в матче брейк-поинта добрался, правда, он остался нереализованным.
Сложнейший для лидера мирового рейтинга момент случился в середине второго сета. У Новака опять подвисла подача, причем как - с тройным брейк-поинтом для Рафы. Джокович в своем фирменном стиле из передряги выпутался. Отыграл Новак и скрытый матч-болл в следующем гейме на собственной подаче. А потом неожиданно выиграл второй сет - в последний момент Рафаэль впервые в матче упустил свою подачу, а вместе с ней и всю партию. Поворот, мягко говоря, неожиданный, но от того зрителям на трибунах было лишь интереснее.
И все-таки вылезли, так сказать, боком Джоковичу два последних трехсетовых матча с большим количеством затрат сил и времени. Да и в целом, трофей в Мадриде, выход в финал в Риме - серия впечатляющая, как для двух недель, но энергозатратная. В решающей партии Надаль снова перехватил инициативу, да настолько, что могла и вторая баранка за матч случиться. После быстрого брейка от соперника Новак таки защитил в борьбе свою подачу, но этот гейм так и остался для него последним за сет.
Итак, Рафаэль Надаль защищает свой прошлогодний титул в Риме. Между прочим, Рафа становится первым теннисистом в туре, которому удалось защитить трофей в 2019-м году. Теперь именно Надаль впереди по количеству выигранных за карьеру Мастерсов. Есть подозрение, что в этом рейтинге изменения лидера у нас будут еще неоднократно. Но самое главное, что к Ролан Гарросу Надаль подходит с трофеем и в блестящей форме. Кажется, что именно на этот турнир Рафаэль делает ставку. И похоже, пока все у него складывается отлично.
Ну а Новаку, который триумфально закончил прошлую неделю в Мадриде, неделю перед грунтовым мейджором в Париже нужно потратить на восстановление сил. О рейтинге думать, пока что, не нужно. Игра, в целом, есть. В общем, дать организму отдохнуть - и снова в бой. В главный грунтовой бой сезона.
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