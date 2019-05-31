Рафаэль Надаль проиграл первую партию на текущем Ролан Гарросе, но уверенно прошёл Давида Гоффина.

(2) Рафаэль Надаль - (27) Давид Гоффин - 6:1, 6:3, 4:6, 6:3
Казалось, что Рафаэль Надаль просто учинит очередной разгром на кортах Ролан Гарроса и более чем уверенно шагнет в 1/8 финала любимого мейджора. Даже до начала матча испанский теннисист являлся безоговорочным фаворитом противостояния, а уж начало отчетной встречи и подавно убедило в тотальном превосходстве Рафы над соперником. Давид Гоффин вообще не лучшим образом начал матч, а если выражаться совсем честно, то попросту провалил дебют встречи. Ясно, что бодаться с Надалем на грунте - задача не из простых. Но от Давида ожидался хотя бы намёк на борьбу, а не две проигранные подачи подряд на старте поединка.
Давид сумел размочить счет в первом сете лишь в тот момент, когда над кортом нависла тень полноценной баранки, ведь Надаль к тому моменту вёл уже 5:0. Гоффин свой гейм, наконец, взял, но помешать испанцу подать на стартовую партию возможности у него попросту не было. Ровным счётом ничего не поменялось в игровых раскладах и в дебюте второго сета. Рафаэль спокойно повел с брейком уже после стартового гейма на приёме и стабильно отрабатывал на собственных подачах.
Нет, Гоффин наконец стал хоть что-то выигрывать на приёме, потому что в стартовом сете он взял лишь 1 розыгрыш на подаче соперника. Во второй партии его урожай был значительно серьёзнее, но все равно даже на брейк-поинты Давид рассчитывать не мог. Ну а Надаль чётко довел сет до победы, причём, на всякий случай, в концовке партии действующий чемпион Ролан Гарроса оформил ещё один контрольный брейк.
Ощущение того, что Надаль лишнего сопернику сегодня не отдаст, не покинуло и в начале третьей партии. Рафа быстро навязал Давиду борьбу на приёме, но на этот раз Гоффин сумел спастись с трех брейк-поинтов. Такой подвиг позволил бельгийцу почувствовать себя немного раскрепощеннее, а под занавес сета у Надаля впервые в матче подвисла собственная подача. Давид шансом воспользовался сполна, оформил брейк, подал на сет и неожиданно обострил борьбу в матче.
Такое неожиданное завершение сета стало, конечно, холодным душем не только для болельщиков Рафы, но и для самого испанского теннисиста. Долго отходить Надаль не стал и с первых же розыгрышей четвертой партии показал, что больше ничего дарить Гоффину он просто не собирается. Рафаэль очень быстро повел с брейком, ну а все последующие подачи Надаль отработал так, как и остальные свои геймы, кроме того неудачного в концовке третьего сета. Вопросов по поводу победителя встречи до конца четвертой партии больше не возникало.
В 1/8 финала Ролан Гарроса - 2019 Рафаэль Надаль сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном Игнасио Лондеро.
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