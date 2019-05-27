Рафаэль Надаль без проблем стартовал на Ролан Гарросе, отдав сопернику лишь 6 геймов.

(2) Рафаэль Надаль - (Q) Янник Ханфман - 6:2, 6:1, 6:3
Наверное, проблемы у Рафаэля Надаля в стартовых кругах Ролан Гарроса - 2019 не предполагались ни при каких раскладах. Тем более, что жребий дал испанскому теннисисту возможность в двух первых матчах играть против квалифайеров, то есть спортсменов, не входящих даже в топ-100 мирового рейтинга. Испанец получил отличную возможность плавно вкатиться в турнир и сэкономить приличное количество сил к действительно серьезным матчам.
Хотя, встреча против Янника Ханфмана началась для Рафы довольно непросто. Уже в стартовом гейме немец неожиданно мощно провел гейм на приеме и даже добрался до брейк-поинтов. Надаль ликвидировал 4 брейковых мяча и свою подачу таки защитил. И что самое интересное, больше до самого конца встречи Ханфман на приеме шансов попросту не имел.
Итак, Рафаэль с боями взял стартовый гейм на собственной подаче, а уже через несколько минут испанский теннисист сам повел с брейком. Если кто и рассчитывал на то, что у Янника будут до конца стартового сета спастись, разочарование получилось болезненным - до самого конца партии Надаль отдал сопернику всего 1 розыгрыш на приеме. Два гейма на подаче Рафа и вовсе выиграл под ноль. К тому же, под занавес первого сета Рафаэль оформил еще один брейк и спокойно оставил за собой сет.
Вторую партию Рафаэль провел в том же уверенном ключе. Снова на приеме Янник мог рассчитывать максимум на один-два выигранных розыгрыша. Но и на подаче урожай Ханфмана был не намного богаче. Дважды Надаль цеплялся на приеме и выходил из геймов соперника победителем. Обострения борьбы зрители так и не увидели, а вот уровень игры самого испанского порой действительно впечатлял. Был ли он так хорош лишь на фоне откровенно слабого соперника? Посмотрим в следующих поединках.
Нельзя сказать, что Рафа успокоился к третьему сету, потому как нитей игры он из своих рук точно не упускал. Но геймы стали хоть немного более продолжительными и боевыми. Правда, результат не изменился - снова Надаль удержал все собственные подачи и дважды отличился на приеме. Без каких-либо проблем испанский теннисист выходит во второй раунд Ролан Гарроса, где сыграет с еще одним немецким квалифайером Янником Маденом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий