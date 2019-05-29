Рафаэль Надаль обыграл еще одного квалифайера и вышел в третий круг Ролан Гарроса.

(2) Рафаэль Надаль - (Q) Янник Маден - 6:1, 6:2, 6:4
Конечно, некоторый осадочек от концовки противостояния второго круга против немца Янника Мадена у поклонников Рафаэля Надаля остается. Дважды не удержать перевес с брейком и прилично затянуть поединок - явно не тот сценарий, по которому испанский теннисист должен был заканчивать этот матч второго круга Ролан Гарроса. Но с другой стороны, Рафа ведь полностью контролировал ход матча и в нужные моменты снова усиливал игру. Да и перевес в счете, добытый в двух стартовых сетах встречи, вполне позволял Надалю сбачить обороты и, может быть, немного поиграть с соперником в кошки-мышки.
Начало встречи для Мадена превратилось в страшный сон. Наверное, на другое рассчитывать немецкий теннисист и не мог, но и попасть под настоящий каток ему тоже не хотелось. Рафаэль начал с двух подряд брейков и лишь при счете 5:0 в свою пользу позволил сопернику выиграть гейм престижа. Понятное дело, что ни о каком возвращении в борьбу речи быть не могло - испанец с первой же попытки спокойно подал на победу в стартовой партии.
Второй сет мало отличался по наполнению от первого - Рафа продолжил доминирование, причем снова испанскому теннисисту удалось быстро добиться перевеса с брейком и закрепить его второй выигранной подачей соперника. На приеме у Мадена шансов не было никаких, так что довести сет до уверенной победы Надалю не составило никакого труда.
И лишь в начале третьего сета получилась относительно равная борьба. Не то чтобы Янник прилично усилил игру, просто сложилось впечатление, что Надаль не стал упираться на приеме с первых же розыгрышей. Даже при таком развитии событий в середине партии Рафа таки взял подачу немца и... И вот тут началось самое интересное.
Дважды подряд у Рафы подвисла подача и геймы испанский теннисист отдавал сопернику с первых же брейк-поинтов. Да, в перерыве между упущенными подачами Надаль и сам оформил брейк, то есть лидировать с геймом на приеме в активе испанец оппоненту не давал. Но сам факт того, что дважды Рафаэль упустил свой законный перевес в счете, уже настораживает. И лишь после третьего брейка Надаль собрался и уверенно подал на матч.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Рафаэль Надаль сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффином. Именно он станет тем соперником, по которому можно будет судить о реальной готовности Рафаэля к парижскому мейджору. При всем уважении к немецким квалифайерам по имени Янник, которых Надаль обыгрывал в первых двух матчах во Франции, победы эти получились мало информативными для серьезного анализа формы Рафы.
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