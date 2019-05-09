Рафаэль Надаль уверенно выходит в четвертьфинал Мастерса в Мадриде.

(2) Рафаэль Надаль - Френсис Тиафо - 6:3, 6:4
Собственно, никаких вопросов к Рафаэлю Надалю по ходу матча третьего круга Мастерса в Мадриде быть попросту не может. Рафа провел очень качественную встречу, за которую ни разу не заставил поклонников понервничать. Нет, при желании можно найти такой эпизод, когда в середин второй партии Тиафо добрался до брейк-поинта и в этот момент испанский теннисист еще не имел перевеса в счете. Но учитывая, насколько стабильно действовал весь матч до этого Рафа на собственной подаче, уверенность в том, что Надаль выпутается из этой неприятной ситуации, все таки присутствовала.
Кстати, о подаче. О ней стоит поговорить отдельно, причем на языке цифр. Надаль, например, выдал сразу 6 подач на вылет, выиграл около 90-% мячей после ввода мяча в игру с первой попытки, да и со второго мяча тоже зарабатывал достаточное количество очков - около 70-%. Да, Тиафо откровенно не блистал на приеме, но стабильность испанского теннисиста сегодня просто зашкаливала. Даже учитывая далеко не запредельные скорости полета мяча, за счет траектории и вращения Надаль превратил сегодня подачу в весьма грозное оружие, которое еще может понадобиться Рафе в Мадриде.
Итак, в стартовой парти Френсис на приеме не мог выиграть вообще ничего. Два своих стартовых гейма Надаль выиграл вообще под ноль, потом отдал сопернику по одному розыгрышу, и лишь в тот момент, когда испанский теннисист вышел подавать на партию, Тиафо сподобился на подвиг - сумел взять 2 очка на приеме. Как вы понимаете, во-первых, этого на спасение сета американцу не хватило, а во-вторых, к тому моменту Надаль уже имел перевес с брейком. Да, в середине партии испанец очень эффективно отработал немного подвисший гейм в исполнении соперника и воспользовался вторым брейк-поинтом. Больше цепляться на приеме у Рафаэля не получалось, до оно, по сути, ему и не было нужно.
Эпизод в дебюте второй партии, когда Тиафо впервые в матче добрался до брейк-поинта, мы уже обсуждали. Надаль этот мяч очень неплохо отыграл, а уже в следующем гейме сам испанец отличился на приеме. И на этом, если быть совсем уж откровенными, матч можно было заканчивать. Нет, у испанца порой проскакивали периоды в карьере, когда именно с последними геймами во встречах возникали частые проблемы, когда Надаль раз за разом не мог подать, например, на сет. Но сегодня был явно не тот случай.
В четвертьфинале Мастерса в Мадриде Рафаэль Надаль теперь сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, который в своем матче третьего круга переиграл японца Кеи Нишикори.
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